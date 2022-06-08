Мэр Мелитополя подтвердил, что оккупанты начали вывозить ворованное зерно поездами

Оккупационные войска России начали вывозить зерно из Мелитополя поездами и это свидетельствует о том, что они намерены как можно быстрее покинуть оккупированный город.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров заявил в эфире национального телемарафона, пишет "Радио Свобода".

"Два дня назад они начали вывозить наше зерно по железной дороге. Так они делают это быстрее и ясно, что они долго не планируют оставаться на территории нашего города, потому что хотят украсть все как можно быстрее и уйти", - сказал Федоров.

6 июня мэр Мелитополя заявил, что российские войска отошли из "почти всех блокпостов" Мелитопольского района и выразил убеждение, что "в ближайшие недели или месяцы Мелитополь будет деоккупирован".

Напомним:

Ранее российские пропагандистские СМИ со ссылкой на назначенного оккупантами так называемого председателя военно-гражданской администрации Запорожской области коллаборанта Евгения Балицкого сообщили, что из временно оккупированной российским военным части Запорожской области в Крым отправили первый товарный поезд с краденым в Украину зерном.

В начале мая Запорожская ОВА сообщила, что захватчики вывозят с оккупированных территорий Запорожской области в Крым зерно и овощи.

4 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские захватчики открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.

Шойгу также добавил, что российские оккупанты восстановили возможность пустить поезда на шести железнодорожных участках между "Россией, Донбассом, Украиной и Крымом" общей протяженностью 1200 км. Он также отметил, что приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной было прекращено в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский полуостров.

Экономическая правда