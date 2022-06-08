Германия планирует сохранить больше угольных электростанций на случай отключения газа РФ

Правительство Германии хочет временно оставить в резерве дополнительные угольные электростанции почти на два года, чтобы предотвратить возможный недостаток электроэнергии в случае внезапного сокращения поставок природного газа из России.

Об этом заявили немецкие официальные лица в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Германия пытается отказаться от российского газа из-за войны в Украине и рассчитывает закончить этот процесс в 2024 году.

Но правительство опасается, что Москва может внезапно прекратить поставки в ответ на экономические санкции, введенные против России западными странами.

Законопроект, согласованный правительством, обеспечит, чтобы угольные электростанции, которые ранее планировалось закрыть, оставались в рабочем состоянии.

В Германии уже есть несколько других находящихся в резерве угольных электростанций, и они могут быть активированы в случае чрезвычайной ситуации.

Пресс-секретарь правительства Кристиане Хоффманн заявила, что это решение было важно "в свете нападения России на Украину и напряженной ситуации на энергетических рынках".

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявлял, что его страна пока не может позволить себе ввести полное эмбарго на российский газ, но заверил, что в перспективе ФРГ должна полностью убрать зависимость от него.

Европейская правда