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Российская авиакомпания не будет запускать лоукостер из-за нехватки самолетов

Среда, 8 июня 2022, 13:48 - Cергей Мельник
 
S7

Авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus в Российской Федерации. Причина в отсутствии поставок самолетов.

Об этом сообщает Медуза.

"В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года", – говорится в заявлении компании.

Также сообщается, что 7 июня S7 Space приостановила проект создания ракеты-носителя легкого класса.

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Экономическая правда
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