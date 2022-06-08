Российская авиакомпания не будет запускать лоукостер из-за нехватки самолетов

S7

Авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus в Российской Федерации. Причина в отсутствии поставок самолетов.

Об этом сообщает Медуза.

"В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года", – говорится в заявлении компании.

Также сообщается, что 7 июня S7 Space приостановила проект создания ракеты-носителя легкого класса.