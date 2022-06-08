Российская фарминдустрия фиксирует дефицит оборудования, которое ранее поставляли западные производители

Из-за отказа западных компаний поставлять в РФ комплектующие российская фарминдустрия столкнулась с нехваткой хроматографических колонок, производимых в том числе Agilent Technologies, Waters, Phenomenex.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что такие устройства необходимы при разработке новых препаратов и контроле качества при выпуске уже зарегистрированных лекарств.

При этом у некоторых производителей запасов хватит в лучшем случае на полгода.

По словам президента "Активного компонента" Александра Семенова, имеющихся в его компании запасов хроматографических колонок хватит на 3-6 месяцев.

В "Химмеде" (дистрибьютор реактивов и оборудования для лабораторий) среди основных производителей хроматографических колонок называют американские Agilent Technologies, Waters, Phenomenex, а также немецкие Merck и Macherey-Nagel.

Старший менеджер по продажам "Аквахрома" (дистрибутор Waters) Алексей Карташов сообщил, что производитель прекратил поставки в начале марта. Так же поступила в конце февраля Phenomenex, добавил менеджер одной из дистрибьюторских компаний.

Эксперты говорят, что дистрибьюторы пытаются завозить продукцию через третьи страны, но это привело к удорожанию и задержкам поставки. Найти аналоги колонкам компаний США и ЕС сложно, а в России их не производят.

Экономическая правда