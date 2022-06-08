В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей. Шмыгаль назвал вызовы перед сбором урожая
Украина, несмотря на беспрецедентные вызовы, успешно провела посевную компанию: засеяно 75% прошлогодних площадей.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.
"В рамках программы льготных кредитов "5-7-9" для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей банки выдали 38,5 млрд грн. Из них – 24 млрд грн по программе государственных портфельных гарантий", – написал премьер.
По его словам, теперь приступают к подготовке к сбору урожая.
Шмыгаль назвал основные вызовы, стоящие сейчас перед аграриями:
- необходимость вывоза урожая. По словам Шмыгаля, Мининфраструктуры прорабатывает мероприятия по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Он напомнил, что из-за блокирования Россией украинских портов в Украине остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур.
- сохранение нового урожая. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы для хранения на 10-15 млн тонн, добавил премьер.
- обеспечение горючего для аграриев.
"Во время совещания дал задание профильным министерствам и ВГА обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая.
Правительство приняло все меры, чтобы успешно провести самую сложную в истории посевную кампанию. Теперь должны не менее успешно провести жатву и сбор урожая", - резюмировал Шмыгаль.
Экономическая правда
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