Уход международных компаний спровоцирует серьезный спад на московском офисном рынке – СМИ

Уход из России международных компаний, формировавших треть спроса на офисные площади в Москве, может спровоцировать серьезный спад на московском рынке бизнес-центров.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

По прогнозу Commonwealth Partnership, по итогам 2022 года на офисном рынке Москвы освободится дополнительно 800 тыс кв.м, на которые не найдутся арендаторы. Это будет максимальное значение с 2012 года.

Одна из основных причин – уход из России международных компаний из-за геополитического кризиса, отмечает заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Олеся Малахова.

Также на ситуацию окажут негативное влияние падение спроса и сокращение уже занятых площадей со стороны российских компаний, добавляет ведущий аналитик департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева.

При этом доля международных компаний в сегменте аренды офисов традиционно была значительной.

В 2021 году они формировали 32% спроса на покупку и аренду площадей в бизнес центрах, говорят эксперты. Но уже в январе-марте 2022 года этот показатель сократился почти втрое.

Сейчас западные компании, заявившие о выходе или приостановившие деятельность в стране, начали сдавать офисы в субаренду. Это связано с тем, что они не могут в одностороннем порядке расторгнуть договор, поэтому ищут способы договориться о переуступке прав на аренду.

В настоящее время объем площадей, предлагаемых в субаренду, достиг 152 тыс кв. м, подсчитали в Knight Frank.

Отмечается, что заменить отходящие западные компании российскими арендаторами владельцам бизнес-центров будет крайне сложно.

IT-сектор и индустрия e-commerce, в прошлом году наиболее активно наращивавшие офисные площади, рассчитывая на расширение компании, теперь пытаются пересдать часть своих помещений, отмечает руководитель департамента офисной недвижимости IBC Real Estate Екатерина Белова.

В результате, ожидает эксперт, в текущем году спрос в офисном сегменте упадет на 50%, до 600-700 тыс кв. м.

Экономическая правда