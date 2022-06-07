Украина в мае нарастила экспорт агропродукции: речпорты стали главными экспортными воротами

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В мае Украина отгрузила на экспорт более 1,7 млн. тонн агропродукции, что на 80% превышает апрельский объем, а речные порты стали главными экспортными воротами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства агрополитики.

В мае произошла переориентация каналов экспорта по отношению к апрелю. Водным транспортом, то есть речными портами и паромными переправами, было экспортировано 798,8 тыс. тонн и 22,1 тыс. тонн соответственно. В Минагро говорят, что это сделало речные порты Украины главными экспортными воротами.

Порт Рени отгрузил на экспорт 398 тыс. тонн продукции, Измаильский порт – 327,9 тыс. тонн. Через Владимир-Волынский – Хрубежув было фактически вывезено 206,2 тыс. тонн зерна, масличных и продуктов переработки, тогда как через Чоп – Захонь, Чиерна над Тисой – 118,05 тыс. тонн.

Железнодорожным транспортом отгружено 709,6 тыс. тонн зерна, масличных и продуктов переработки.

В разрезе культур экспорт пшеницы вырос с 9,2 тыс. тонн в апреле до 43,5 тыс. тонн в мае 2022 года, но это почти в 20 раз меньше, чем в мае 2021 года, когда было проэкспортировано 857,8 тыс. тонн. тонн. В мае существенно вырос объем отгруженного на экспорт подсолнечника – со 104 тыс. тонн в апреле до 341,8 тыс. тонн в мае. Это почти вдвое превышает объем экспорта всего предыдущего сезона – 189,6 тыс. тонн.

Также Украина проэкспортировала вдвое 11,6 тыс. тонн ячменя с небольшим сокращением по отношению к апрелю и почти миллион тонн кукурузы (+60% по отношению к апрелю). Кроме того, в течение мая вырос экспорт соевых бобов (+17%) и шротов (в 2,6 раза). Хотя объем проэкспортированного подсолнечного масла вырос в мае на 56%, этот показатель более чем наполовину ниже 501,8 тыс. тонн в мае 2021 года.