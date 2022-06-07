Все разделы
Укр / Рус

Россия наращивает экспорт нефти в Азию – Reuters

Вторник, 7 июня 2022, 18:50 - Алексей Павлыш

Россия наращивает экспорт нефти из своего главного восточного порта Козьмино, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны азиатских покупателей и компенсировать влияние санкций Европейского Союза.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

Российский трубопроводный монополист "Транснефть" уже увеличил объем перекачиваемой в Козьмино по нефтепроводу Восточной Сибири - Тихой Океан на 70 тыс баррелей в сутки, используя химические добавки для ускорения потоков нефти, сообщили агентству источники на условиях анонимности.

"Транснефть" не ответила на запросы о комментарии.

Дополнительные поставки, по словам источников, позволят Козьмино увеличить общую загрузку примерно до 900 тыс б/с в ближайшие месяцы по сравнению со средним показателем около 750 тыс б/с в текущем году.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь

Россия нефть санкции ЕС
Материалы по теме
Техногигант IBM объявил о прекращении работы в России 7 июня 2022, 16:29
Верховный суд Фиджи одобрил выдачу США яхты, связываемой с Керимовым 7 июня 2022, 15:45
Новая Зеландия ввела санкции против "Газпрома" и более 40 компаний РФ и Беларуси 7 июня 2022, 15:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте