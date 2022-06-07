Топливный кризис в Украине повысил спрос на электромобили – ассоциация

В мае 2022 года украинский автопарк пополнился 1016 полностью электрическими автомобилями (BEV) – это на 63% больше, чем год назад.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что такой результат оказался лучшим с начала года.

При этом доля новых машин в этом количестве составляла 28% против 11% в прошлом году.

"Основную массу зарегистрированных в мае электромобилей составили легковые авто – 984 шт. (новых – 287 шт., подержанных – 697 шт.).

По сравнению с прошлогодним результатом регистрации легковых BEV, в мае подскочили почти на 67 процентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 32 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, новых машин не было. По отношению к маю 2021 года спрос на коммерческие электромобили не изменился.

"Всего за пять месяцев с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 3090 электромобилей, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Доля подержанной техники в этом количестве составляет 80 процентов", - добавили в ассоциации.

Как и раньше, самым популярным электрокаром на рынке Украины остается Nissan Leaf (за 5 месяцев 567 автомобилей этой модели получили украинскую регистрацию).

На втором месте – Tesla Model 3 (263 регистрации).

Замыкает топ-3 Volkswagen e-Golf (156 автомобилей).

Также у топ-5 Volkswagen ID.4 – 138 шт. и Dong Feng M-NV - 132 регистрации

А лидером на рынке коммерческих электромобилей остается Renault Kangoo Z.E. – 77 регистраций.

Читайте также: Государство больше не регулирует цены на горючее: когда исчезнет дефицит и ждать ли 100 гривень за литр

Экономическая правда