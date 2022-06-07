НБУ увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям
Национальный банк увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 90 до 120 календарных дней.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Там объяснили это решение необходимостью расширить возможности экспорта и импорта товаров украинского бизнеса в условиях нарушения цепочек поставок.
Новые требования будут применяться к операциям резидентов по экспорту и импорту товаров, осуществленных с 5 апреля 2022 года. Для операций, проводимых до соответствующей даты, предельные сроки расчетов составляют 365 дней.
Изменения внесены в силу с 8 июня.
Напоминаем:
Нацбанк 4 апреля для того чтобы предотвратить выведение капитала за границу временно сократил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям, осуществленным с 5 апреля 2022 года, с 365 до 90 календарных дней.