В сообщении о санкциях ЕС исчезло упоминание о запрете облачных сервисов для России

В пресс-релизе об утверждении шестого пакета санкций против России на сайте Совета ЕС исчезло упоминание об ограничениях относительно облачных технологий.

Как сообщает "Европейская правда", на это обратил внимание блогер Антон Швец.

3 июня на сайте Совета ЕС появилось сообщение о санкциях, утверждение которых длилось более месяца. Один из пунктов касался консультационных услуг и звучал следующим образом: "ЕС запретит предоставление в России бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационных услуг, а также облачных сервисов".

Теперь же эта фраза изменена и выглядит так: "ЕС запретит предоставление в России бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационных услуг". Веб-архив показывает, что релиз действительно был изменен: 3 июня упоминание об облачных технологиях еще было, а 4 июня уже исчезло. Облачные технологии также не упоминаются в решении, опубликованном позже в Официальном журнале ЕС.

Напоминаем:

Евросоюз не включил патриарха Московского Кирилла (Владимира Гундяева) в список лиц, на которых расширили санкции за войну РФ против Украины в рамках шестого пакета.

Как уже сообщалось, среди лиц в новом списке - Алина Кабаева и ранее попавшие под санкции родственники олигархов; многие военные, которые осуществляли руководство российскими подразделениями в Буче и Мариуполе, ряд коллаборантов, несколько сотрудников "РИА Новости", руководитель "Роскомнадзора".

Позиция Венгрии по нефтяному эмбарго была одной из ключевых причин, почему Евросоюз долго пытался согласовать шестой пакет санкций. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что это поставит под угрозу энергетическую безопасность и называл новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой".