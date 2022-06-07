Все разделы
Укр / Рус

Украинцы готовы овладеть новой профессией, чтобы найти работу – опрос

Вторник, 7 июня 2022, 12:55 - Алексей Павлыш

81% трудоустроенных украинцев готовы сменить работу в поисках более высокой заработной платы. К тому же украинцы рассматривают возможность сменить специальность.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного OLX Работа среди 3 тысяч респондентов.

"Наряду с многочисленной миграцией за границу наблюдается перемещение работников и в пределах страны. Если из-за особенностей военного положения внешними мигрантами являются преимущественно женщины и дети, то в более спокойные регионы Украины перебираются как женщины, так и мужчины.

Среди опрошенных "голубых воротничков" на OLX Работа 25% респондентов эвакуировались в другой город Украины, а 3% находятся за границей", - говорится в сообщении.

При этом среди оставшихся в Украине работают 29%. Из них большинство (75%) сохранило работу, которую имели еще до войны, и территориально продолжают работать в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Запорожской областях.

Утратившие работу - либо уже ищут новое место (77%), либо планируют в ближайшее время (15%).

 

По данным опроса, 57% соискателей все еще надеются найти работу по своей специальности.

В противоположность тем, кто планирует искать работу по другой специальности:

  • открытые для обучения, если его организует работодатель (63%);
  • готовы учиться самостоятельно/за собственные средства (16%);
  • готовы переквалифицироваться по программе центра занятости (13%).

Новые сферы, которые готовы овладевать украинцами: логистика/склад, строительство и торговля.

"Половина респондентов работает на одном месте более 5 лет. Это свидетельствует о готовности поисковиков выбирать постоянное место работы и оставаться с работодателем после победы. Аналогичные настроения и среди украинцев, которые планируют трудоустроиться и ищут вакансии", - говорят в OLX.

Среди причин выбора компании, которые называют обе группы респондентов, на первом месте денежное поощрение и рост карьеры.

Напомним:

Сообщалось, что почти во всех профессиональных областях в Украине продолжается снижение заработных плат.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Украина работа
Материалы по теме
США подозревают, что Россия ворует украинское зерно для собственной выгоды 7 июня 2022, 11:00
Президент Литвы: зерно из Украины не может идти через Беларусь 7 июня 2022, 09:15
Зеленский отвергает идею "зернового коридора" через Беларусь 6 июня 2022, 18:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте