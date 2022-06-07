УЗ назначила ряд новых пригородных поездов: график движения
Укрзализныця объявила о назначении ряда новых пригородных поездов с 7 и 8 июня.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, с 7 июня компания назначает пригородный поезд Чернигов – Славутич – Чернигов. Отправка из Чернигова ежедневно в 8:05, прибытие в Славутич в 9:05. Обратно, из Славутича, отправка в 9:20, прибытие в Чернигов в 10:20.
Кроме того, с 8 июня поедут пригородные поезда сообщением: Запорожье-2 – Днепр – Запорожье-2.
Отправка из Запорожья в 5:57, прибытие в Днепр в 9:01. Обратно, с Днепра, поезд будет отходить в 9:46 и прибывать на станцию Запорожье-2 в 12:48.
Также будет изменен график движения еще ряда поездов на этом участке.
Пассажиров просят уточнять актуальные графики и маршруты на сайтах региональных железных дорог по ссылке: https://www.uz.gov.ua/passengers/suburban_train_schedule/.
Экономическая правда
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