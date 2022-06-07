Правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса – Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство по поручению президента разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Шмыгаля, основные принципы такой программы были обсуждены на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства.

"Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию.

Дал задачу министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства", - написал премьер.

Экономическая правда