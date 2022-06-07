Российские свинцовые заводы оказались на грани закрытия из-за остановки экспорта

Из-за полной остановки экспорта и низкого спроса внутри страны на российских заводах по производству свинца накопились двухмесячные запасы продукции. Часть предприятий находится на грани закрытия.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным газеты, на российских заводах по производству свинца скопились двухмесячные запасы продукции.

Отмечается, что часть предприятий находится на грани закрытия: погрузка на них упала до 30% мощности.

Издание напоминает, что экспорт необработанного свинца в ЕС практически остановился в марте из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций, а с 10 июля такие поставки будут запрещены в рамках пятого санкционного пакета ЕС.

Для вывоза свинца в другие страны с 16 мая по 15 ноября 2022 г. производители должны получать специальную лицензию, однако Минпромторг РФ до сих пор не выдал компаниям никакой лицензии и не сообщил, когда они появятся, пишет "Коммерсант".

В ведомстве изданию сообщили, что сейчас "ведется работа по переориентации экспортных поставок в сторону Восточного региона", но не ответили на вопросы о причинах задержки выдачи лицензий.

В правительстве РФ газете заявили, что лицензирование экспорта "направлено на предупреждение дефицита свинца в РФ в условиях внешних ограничений".

Однако недостатка свинца в этом году в стране не ожидается: после остановки автомобильной промышленности спрос на сырье для аккумуляторов упал почти наполовину, утверждает газета.

В сегодняшних условиях перспективным направлением для экспорта свинца в РФ мог бы стать Китай, покупающий почти 90% производимых в России свинцовых концентратов, заявила эксперт-аналитик ИПЭМ Анастасия Смольникова.

Однако главные заводы находятся в центральной части России, поэтому при поставках в КНР могут возникнуть логистические трудности, отметила она.

Экономическая правда