Между Киевом и Ирпенем могут построить троллейбусную линию

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В правительстве работают над разработкой проекта строительства троллейбусной линии между Ирпенем и станцией столичного метрополитена "Академгородок".

Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава.

Сейчас профильное министерство работает над тем, чтобы создать проект и построить троллейбусную линию, сообщил чиновник.

"[Строительство троллейбусной линии] сделает Ирпень и Бучу еще ближе к Киеву. Ездить на работу, на учебу или на отдых в столицу будет гораздо удобнее", – сказал Кава.

Замминистра добавил, что железнодорожные вокзалы и другая инфраструктура, которые будут восстанавливаться после значительных разрушений, будут соответствовать европейским стандартам и будут инклюзивными.

Сейчас между Ирпенем и Киевом курсирует электричка City Express, а также "маршрутки" частных перевозчиков.

О сроках реализации проекта троллейбусной линии между городами пока не сообщается.

В 2011 году уже были предприняты попытки строительства троллейбусной линии в Ирпене. Тогда установили опоры контактной сети и отремонтировали дорожное покрытие. Позже строительство было заморожено.

Экономическая правда