Зеленский отвергает идею "зернового коридора" через Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может рассматривать вариант экспорта урожая по железной дороге через территорию Беларуси в порты на Балтийском море.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в комментарии СМИ 6 июня, пишет "Европейская правда".

"Что касается Беларуси: эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным" соседям", – заявил Зеленский.

Он также назвал условия, при которых Украина готова открыть свои порты на Черном море для "зернового коридора".

Напомним, на прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что готов дать коридор для украинского экспорта через территорию Беларуси к портам на Балтийском море, если они будут открыты также для белорусских товаров.

В РФ заявляли, что готовы пропустить суда с украинским зерном, "если Украина разминирует порты" и в обмен на снятие санкций. США и Британия уже заявили, что не собираются рассматривать такие уступки.

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Европейская правда