Укрзализныця завершит год с убытком, потому что лишена доступа к прибыли – Лещенко

"Укрзализныця" завершит год с убытком, поскольку лишена доступа к прибыли: грузовые перевозки существенно упали. После 24 февраля ущерб измеряется "достаточно большими числами".

Об этом в эфире "24 канала" заявил член наблюдательного совета УЗ, советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

"Компания завершит год с убытком, потому что лишена доступа к прибыли. А прибыль - это грузовые перевозки, обеспечиваемые грузами железной руды и зерна в порты. Порты не функционируют, соответственно, эти перевозки существенно упали...

2021 год мы завершили с прибылью в 0,5 млрд грн, на этот год были планы на 2 млрд грн, думая, что он пойдет в обычном режиме: наращивание перевозок, реформирование. Первый месяц завершили с прибылью, до 24 февраля прибыль скапливалась. Но, конечно, после 24 февраля ущерб измеряется достаточно большими числами", - сказал Лещенко.

При этом убытки, причиненные компании, по его словам, достаточно велики, но озвучить цифру - значит создать дополнительное давление на компанию.

"Сумма ущерба объясняется тем, что грузовые перевозки уменьшаются, а пассажирские в течение всего периода первых месяцев войны были безвозмездными как эвакуационные рейсы", - пояснил он.

По его словам, поскольку "Укрзалізниця" является национальным перевозчиком, осуществляющим большое количество грузоперевозок в стране, компания не останется без господдержки.

Экономическая правда