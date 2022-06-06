В Киеве арестовали активы российской компании более чем на 150 миллионов

Столичные правоохранители арестовали 26 единиц транспортной техники, земельный участок площадью 5 га и комплекс зданий общей площадью 6 тысяч кв. м компании, директором и учредителями которого являются предприниматели РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

В прокуратуре не называют предприятие, имущество которого было арестовано.

"Установлено, что на территории Украины осуществляет свою деятельность предприятие, специализирующееся на продаже сельхозтехники и дополнительного оборудования, директором и конечным бенефициарным владельцем которого являются предприниматели страны-агрессора.

В ходе следствия, начатого по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины, на территории данного предприятия проведен осмотр, в ходе которого изъято 26 единиц транспортной техники на общую сумму свыше 30 млн гривен", - говорится в сообщении.

По ходатайству прокуратуры транспортные средства, земельный участок площадью 5 га ориентировочной стоимостью 6 млн грн и комплекс помещений площадью 6 тысяч кв. м стоимостью более 120 млн грн, принадлежащих указанному предприятию, арестованы и переданы в управление АРМА.

Общая стоимость арестованных активов составляет более 150 млн гривен.

"Правоохранительными органами организован процесс фактической передачи указанных активов АРМА. Досудебное расследование по уголовному производству продолжается", - добавили в прокуратуре.

Экономическая правда