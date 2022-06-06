В Укрзализныце рассказали, как возобновят производство на Дарницком вагоноремонтном

эльдар сарахман

В результате обстрела российскими ракетами Дарницкий вагоноремонтный завод потерял три цеха, но ремонт и производство вагонов здесь попытаются возобновить в кооперации с другими предприятиями отрасли.

Об этом заявил член правления АО "Укрзалізниця" Евгений Шрамко, передает "Укринформ".

"У нас полностью разрушены три цеха, которые восстановлению не подлежат. С их разрушением нарушена вся технологическая цепочка, поэтому мы будем налаживать кооперацию с другими предприятиями "Укрзалізниці", чтобы возобновить здесь ремонт и производство вагонов", – сказал Шрамко.

Он подчеркнул, что оценивать ущерб ДВРЗ сегодня рано и конкретные цифры назвать нельзя.

"Сначала придется сделать паузу, чтобы очистить завод от остатков ракет и взрывчатки. Затем приступим к разбору завалов. Проблема же не только в том, сколько у нас есть убытков. Даже если бы мы потеряли один цех, то этим разорвана вся схема производства. Поэтому продукция этих цехов будет заменена кооперацией с другими предприятиями, чтобы как можно быстрее завод заработал и чтобы люди работали", – отметил Шрамко.

При этом он напомнил, что атаки россиян на железнодорожную инфраструктуру продолжаются практически через день, потому и это нападение оценивает как террористический акт, направленный на разрушение гражданской инфраструктуры.