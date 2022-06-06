Сервис Dow Jones прекратил поставлять российским банкам данные о санкциях

Сервис Risk & Compliance от Dow Jones сообщил российским банкам, что перестанет поставлять им комплаенс-информацию, включая данные об участниках санкционных списков.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в двух банках, не попавших под санкционные ограничения.

Отмечается, что без этой информации банки рискуют попасть под вторичные санкции и получить крупные штрафы. Ранее они также лишились доступа к сервисам Refinitiv и Bloomberg.

По словам источников в банке из топ-50, Dow Jones расторг с ними соглашение с 31 мая, сообщив об этом через неделю.

"Эти списки – это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогие вещи и трудоемкие. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список", – отметил он.

Собеседник издания добавил, что с этим сервисом работали все крупные игроки.

Другой источник в системно значимом банке рассказал, что его организация получила аналогичное письмо от Dow Jones о расторжении контракта с 1 июня.

"Принцип этих баз данных очень прост - они как пылесосы собирают по открытым источникам информацию. В первую очередь это санкционные списки, это информация о возбужденных уголовных делах, списках от регуляторов, списки террористов", - пояснил РБК руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин.

По его словам, потеряв доступ к такой информации, банки рискуют "сами попасть под санкции, в частности, вторичные, если нарушат те или иные ограничения", а также получить большие штрафы.

"Есть прецедент, когда французский BNP Paribas получил в 2014 году штраф $8,9 млрд, потому что их швейцарское подразделение занималось проведением долларовых платежей в Иран, Судан, что было запрещено. И вот после этого случая все банки мгновенно настроили эти программы для отслеживания фигурантов санкционных списков. То есть комплайенс позволяет малой ценой застраховать банк от больших рисков", - добавил эксперт.

При этом данные об участниках списка санкций российским банкам также поставлял сервис World-Check от Refinitiv, но 11 марта компания перестала предоставлять услуги российским клиентам.

В начале апреля аналогичное решение принял Bloomberg, отключив российским клиентам доступ к своим терминалам – компьютерной системе, предоставляющей участникам финансовых рынков информацию в реальном времени, новости и аналитику.

Экономическая правда