Россия заблокировала платформу сбора средств для Украины United24

Российский Роскомнадзор заблокировал платформу сбора средств для Украины United24, а также сайты ряда СМИ.

Об этом сообщает российский проект "ОВД-инфо" со ссылкой на реестр Роскомнадзора.

На фандрейзинговой платформе в рамках United24 можно перевести средства на помощь Украине по оборонному, гуманитарному направлению, а также финансово поддержать восстановление Украины после войны.

Кроме United24, Роскомнадзор 4-5 июня по решению Генпрокуратуры РФ заблокировал сайты украинских изданий "Ґрати", "Слідство.инфо", а также новые зеркала проектов "Радио Свобода".

Напоминаем:

Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.