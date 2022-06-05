Долги по кредитам на уничтоженное во время войны имущество спишут: готовится законопроект
Готовится законопроект о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено во время военных действий.
Об этом в Facebook сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, по поручению президента разработку законопроекта согласовали с главой НБУ и премьер-министром.
"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий", - написал он.
Нардеп добавил, что законопроект будет внесен в Раду в течение следующей недели.
"Человек не должен выплачивать долг за не существующий объект.", – резюмировал Гетманцев.
Экономическая правда
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