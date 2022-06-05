Франция ведет переговоры с ОАЭ по замене поставок российской нефти – министр
Воскресенье, 5 июня 2022, 12:30 -
Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о замене закупок российской нефти, которые прекратятся после введения запрета ЕС на российскую нефть.
Об этом в комментарии радиостанции Europe 1 сказал министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мер, пишет Reuters.
"Есть дискуссии с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы должны найти альтернативу российской нефти", – сказал министр.
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Экономическая правда
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