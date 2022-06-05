Mercedes отзывает миллион автомобилей из-за проблем с тормозами

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн подержанных автомобилей со всего мира из-за возможных проблем с усилителем тормозов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Это касается моделей серий ML, GL (BR 164) и R-Class (BR 251), выпущенных в период с 2004 по 2015 год.

По всему миру будет отозвано 993407 автомобилей, в том числе около 70 000 в Германии.

"Мы обнаружили, что у некоторых из этих транспортных средств на функцию усилителя тормозов может повлиять коррозия в зоне соединения", - говорится в заявлении Mercedes-Benz.

Это может привести к увеличению усилий нажатия на тормозной педаль, необходимого для замедления транспортного средства, и/или к потенциально увеличению тормозного пути, добавили в компании.

Mercedes-Benz немедленно начинает отзыв указанных автомобилей.

Экономическая правда