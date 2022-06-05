Все разделы
Укр / Рус

Mercedes отзывает миллион автомобилей из-за проблем с тормозами

Воскресенье, 5 июня 2022, 11:40 - Алексей Павлыш

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн подержанных автомобилей со всего мира из-за возможных проблем с усилителем тормозов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Это касается моделей серий ML, GL (BR 164) и R-Class (BR 251), выпущенных в период с 2004 по 2015 год.

По всему миру будет отозвано 993407 автомобилей, в том числе около 70 000 в Германии.

"Мы обнаружили, что у некоторых из этих транспортных средств на функцию усилителя тормозов может повлиять коррозия в зоне соединения", - говорится в заявлении Mercedes-Benz.

Это может привести к увеличению усилий нажатия на тормозной педаль, необходимого для замедления транспортного средства, и/или к потенциально увеличению тормозного пути, добавили в компании.

Mercedes-Benz немедленно начинает отзыв указанных автомобилей.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

авто Германия
Материалы по теме
Шмыгаль анонсировал облегченную процедуру растаможки авто через "Дію" 1 июня 2022, 18:50
В Украине в мае выросли продажи новых автомобилей: топ-10 марок 1 июня 2022, 17:35
НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке" 1 июня 2022, 15:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте