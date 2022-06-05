Жена владельца "Еврохима", на которую тот переписал компанию, обжалует санкции ЕС

Жена российского олигарха Андрея Мельниченко Александра Мельниченко обжалует санкции ЕС.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя Мельниченко.

По словам представителя пары, решение ЕС распространить санкции против Андрея Мельниченко на его жену "иррационально", поскольку она никогда не имела российского гражданства и не проживала в России.

Александра Мельниченко, родившаяся в Белграде и имеющая сербское и хорватское гражданство, "решительно будет обжаловать неудачное решение против нее", - сообщил представитель, отказавшись назвать имя.

В прошлом месяце Reuters сообщало, что 8 марта Мельниченко передал жене право собственности на угольную компанию SUEK AO и компанию EuroChem Group AG, за день до того, как ЕС включил его в санкционный список.

ЕС ввел санкции против супруги Мельниченко в пятницу в рамках шестого пакета санкций против России за войну против Украины. В ЕС заявили, что Александра Мельниченко "пользуется богатством своего мужа и извлекает выгоду".

Этот шаг может нарушить работу СУЭК и ЕвроХима, поскольку санкции включают замораживание ее активов.

Представитель ЕвроХима сказал, что, хотя компания стремится строго соблюдать законодательство ЕС о санкциях, она также попытается обсудить с органами власти ЕС, как она может продолжать поставки удобрений фермерам.

"ЕвроХим будет сотрудничать с Европейской комиссией и представит предложения по поиску решений, которые будут поддерживать ее работу и обеспечивать питательные вещества для своих клиентов во всем мире в критическое время продовольственного кризиса", - говорится в заявлении.

Еврохим обеспечивает около 5% мирового производства удобрений.

Вводя санкции против Мельниченко в марте, в ЕС акцентировали внимание на его приближенности к президенту РФ Путину.

В субботнем заявлении представитель семьи Мельниченко заявил, что бизнесмен не имеет политических связей в России, назвав решение о санкциях против него "безрассудным" и "произвольным".

Мельниченко обжаловал санкции, подав в Генеральный суд ЕС, рассматривающий жалобы против европейских институций.

Экономическая правда