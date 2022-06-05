Состояние Маска упало на 17 миллиардов долларов за день после утечки письма о сокращениях в Tesla

Состояние самого богатого человека планеты Илона Маска упало на 16,9 млрд долларов в пятницу на фоне новостей о его письме топ-менеджменту Tesla по поводу предстоящих сокращений в компании.

Об этом пишет Forbes USA.

Сейчас состояние Маска оценивают в 216,8 млрд долл.

Ранее Reuters ознакомилось с письмом миллиардера, адресованному топ-менеджменту автоконцерна, в котором он заявил о "очень плохом предчувствии" по поводу американской экономики и планах уволить около 10% сотрудников, приостановив наем.

Как отмечает Forbes USA, вскоре после этого акции Tesla упали на 9,2%.

"Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы, так это о том, чтобы Маск заткнулся", – отметил в разговоре с изданием главный рыночный стратег Miller Tabak Мэтт Малей.

По его словам, акции Tesla демонстрируют хороший рост, когда руководитель компании молит.

"Tesla - быстрорастущая компания, которая наращивает производство на двух новых заводах, поэтому приостановка найма вызывает много вопросов. Судя по сегодняшней реакции, рынок предполагает худшее", - заявил аналитик CFRA Гарретт Нельсон.

"Многие другие технологические компании идут подобным путем", - говорит директор по инвестициям Blanke Schein Wealth Management Роберт Шайн, комментируя письмо Маска о планах приостановить наем.

"Facebook, например, недавно объявил о своих планах приостановить прием на работу. Инвесторы начинают замечать финансовые проблемы, которые поражают развивающиеся компании", - добавил он.

В целом с начала 2022 года состояние Маска сократилось на $55 млрд, однако он продолжает возглавлять рейтинг Forbes богатейших бизнесменов мира. Второе место занимает глава LVMH Бернар Арно, чей капитал меньше состояния Маска почти на $60 млрд и оценивается в $157,9 млрд.

Экономическая правда