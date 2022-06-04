Кубраков оценил стоимость перехода на евроколею

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сказал, что перевод одной железнодорожной линии на стандарт ЕС будет стоить от 2 до 3 миллиардов долларов.

Об этом он сказал FT.

И при этом, по его словам, необходимы дополнительные инвестиции для увеличения пропускной способности на пограничных переходах.

Напоминаем:

Украина начнет поэтапное строительство узкой европейской колеи, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской.

Ранее в разговоре с ЭП операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин отмечал, что смена колеи – "это дорого, долго и сложно, но необходимо". По его словам, рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.