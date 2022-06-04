Подсанкционный российский "Промсвязьбанк" начал работу на территории "ДНР"

Один из крупнейших российских банков "Промсвязьбанк" начал свою деятельность на территории так называемой "ДНР".

Об этом передает Интерфакс.

Финучреждение будет заниматься кредитованием юридических и физических лиц, открытием и ведения банковских счетов на территории так называемой "ДНР".

Напоминаем:

В начале мая сообщалось, что "Промсвязьбанк" открыл первые два офиса в Крыму - в Симферополе и Севастополе.