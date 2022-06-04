Подсанкционный российский "Промсвязьбанк" начал работу на территории "ДНР"
Суббота, 4 июня 2022, 16:35 -
Один из крупнейших российских банков "Промсвязьбанк" начал свою деятельность на территории так называемой "ДНР".
Об этом передает Интерфакс.
Финучреждение будет заниматься кредитованием юридических и физических лиц, открытием и ведения банковских счетов на территории так называемой "ДНР".
Напоминаем:
В начале мая сообщалось, что "Промсвязьбанк" открыл первые два офиса в Крыму - в Симферополе и Севастополе.