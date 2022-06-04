Зеленский уволил члена совета НБУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ уволить Александра Петрика с должности члена Совета Национального банка в связи с истечением срока полномочий.

Об этом говорится в указе Президента.

Это решение вступает в силу со дня его публикации.

Напоминаем:

Александр Петрик – член Совета НБУ с 2018, был назначен президентом Петром Порошенко.

В Нацбанке Петрик работал с 1991 года. Свою карьеру начал в отделе прогнозирования и перспективных исследований. В 2012-2013 годах являлся членом правления Национального банка.

С 2013 года Петрик стал заместителем исполнительного директора от Украины при штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. Был отозван из Вашингтона для замены Украиной своего представителя Владиславом Рашкованым.