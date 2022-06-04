Зеленский уволил члена совета НБУ
Суббота, 4 июня 2022, 19:42 -
Президент Владимир Зеленский подписал указ уволить Александра Петрика с должности члена Совета Национального банка в связи с истечением срока полномочий.
Об этом говорится в указе Президента.
Это решение вступает в силу со дня его публикации.
Напоминаем:
Александр Петрик – член Совета НБУ с 2018, был назначен президентом Петром Порошенко.
В Нацбанке Петрик работал с 1991 года. Свою карьеру начал в отделе прогнозирования и перспективных исследований. В 2012-2013 годах являлся членом правления Национального банка.
С 2013 года Петрик стал заместителем исполнительного директора от Украины при штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. Был отозван из Вашингтона для замены Украиной своего представителя Владиславом Рашкованым.