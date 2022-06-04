Несмотря на оккупацию, больничные и страховые выплаты продолжают выплачиваться на Херсонщине

Несмотря на временную оккупацию, Фонд соцстрахования решает технические ограничения и адаптирует процессы к изменяющимся обстоятельствам, чтобы обеспечить жителей области выплатами и пособиями.

Об этом сообщает Херсонское отделение фонда.

С начала войны больничные и декретные пособия от ACCE получили 5 659 жителей Херсонщины – им было перечислено почти 22 миллиона выплат.

Также было выплачено 15,7 миллионов гривен ежемесячных страховых выплат для пострадавших на производстве области и их семей. Кроме того, в условиях оккупации был произведен перерасчет ежемесячных страховых выплат – их размер увеличился на 14%, начиная с марта.

"В то же время проведение выплат в регионе все еще имеет многочисленные технические сложности. Для налаживания финансирования функций Херсонского управления временно уполномочено выполнять управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Кировоградской области, - резюмировали там.

Напоминаем:

Оккупация поселков и городов Херсонщины началась с первых дней полномасштабного российского вторжения, а в начале марта российскими оккупантами был захвачен областной центр.