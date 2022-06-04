Правительство зарегистрировало два новых индустриальных парка

Правительство внесло в соответствующий реестр индустриальный парк "Марамуреш" в Закарпатской области и индустриальный парк "Л-ТАУН" в Киевской области.

Об этом сообщили в Минэкономики.

В первом будут развиваться деревообрабатывающая промышленность и мебельное производство, а во втором будут сосредоточены компании, специализирующиеся на агропромышленности и машиностроении.

Предприятия, которые будут размещаться в пределах индустриальных парков, смогут в дальнейшем воспользоваться финансовыми стимулами, включая полную или частичную компенсацию процентной ставки по кредитам для обустройства производственных помещений.

А также дальнейшей деятельности компаний, возмещение затрат на подключение и присоединение к инженерным сетям.

"Доступ к инфраструктуре, логистике, трудовым ресурсам, налоговым и таможенным льготам, которые будут действовать на этих объектах, создают возможности для беспрепятственного ведения бизнеса, что имеет особенно большое значение в военное время", - отметили там.