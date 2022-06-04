"Доступные кредиты 5-7-9%" для аграриев: привлечено почти 40 миллиардов, прием заявок завершен

Аграрии в целом привлекли 38,5 миллиарда по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". 31 мая был завершен прием заявок по программе.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Кредитные средства привлекли 18078 аграриев. ТОП-10 регионов по объемам привлеченных финансовых ресурсов:

Кировоградская (4 млрд 712 млн грн)

Киевская (4 млрд 942 млн грн)

Винницкая (3 млрд 289 млн грн)

Одесская (2 млрд 940 млн грн)

Днепропетровская (2 млрд 937 млн. грн).

Большинство кредитов по программе портфельных гарантий предоставили государственные банки. Так, ПриватБанк выдал таких агрокредитов на 8 млрд 243 млн грн, Укргазбанк – на 4 млрд 355 млн грн, Ощадрбанк – на 2 млрд 814 млн грн, Укрэксимбанк – на 2 млрд 285 млн грн.

Напоминаем:

Согласно условиям программы, аграрии могли привлечь до 60 млн грн под 0% годовых. Срок кредита – 6 месяцев. Цель кредитования: инвестиционный кредит на приобретение сельскохозяйственной техники, кредит на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений и горюче-смазочных материалов.