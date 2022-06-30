США заблокировали $1 миллиард средств, связанных с российским олигархом Керимовым

Министерство финансов США заблокировало хранящиеся в тресте в Делавере активы более чем на 1 млрд долл. – в ведомстве пришли к выводу, что в этой организации держал средства российский олигарх Сулейман Керимов.

Об этом пишет Financial Times.

"Керимов использовал сложный ряд юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свой интерес к Heritage Trust", - заявило Министерство финансов США. Там добавили, что средства "инвестировались в крупные государственные и частные американские компании и управлялись рядом американских инвестиционных компаний и фасилитаторов".

По данным Минфина США, бенефициаром Heritage Trust являлся Руслан Гаджиев, племянник Керимова, против которого в конце марта США ввели санкции. Ведомство не назвало американских компаний и лиц, связанных с трастом Керимова.

Справка. Российский олигарх Сулейман Керимов находится под санкциями США, Великобритании и ЕС. До полномасштабного вторжения был №11 в России по состоянию, владелец золотодобывающей компании Полюс.

Напоминаем:

Накануне Министерство финансов США сообщило, что страна уже конфисковала или заблокировала активы российских лиц на сумму 30 млрд долларов после начала полномасштабной войны, а также заморозила активы российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов.