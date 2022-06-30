Укрпочта больше не будет работать на оккупированных территориях Херсонской области

Херсонская дирекция АО "Укрпочта" приостановила деятельность на оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении Херсонского городского совета.

"К сожалению, это правда. Дирекция прекращает свою деятельность на оккупированной территории Херсонской области. Укрпочта держалась четыре месяца в условиях оккупации. Выплачивали людям пенсии и социальные пособия.

С первых дней оккупации мы перестали получать денежное подкрепление на выплату пенсий. Собирать деньги за счет оплаты коммунальных и денежных переводов становилось все труднее", – заявил представитель Херсонской дирекции АО "Укрпочта".

"На собрании трудового коллектива было объявлено о том, что "Укрпочта" больше не будет работать на оккупированных территориях в Херсонской области.

Возобновление работы возможно только при украинской власти. Укрпочта возобновит обязательно свою работу в Херсонской области и выплатит всю задолженность по пенсиям и социальным пособиям за весь период оккупации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсии не отменяются – они аккумулируются на счетах в Ощадбанке.

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Ее можно получить на подконтрольной территории в любом отделении Ощадбанка.

"Тем, кто не сможет получить пенсию на подконтрольной территории, Укрпочта ее привезет после деоккупации. Весь коллектив делал все возможное, чтобы пенсионеры получали пенсию четыре месяца оккупации. К сожалению, сейчас это делать стало невозможным", - сообщил представитель Укрпочты.

Экономическая правда