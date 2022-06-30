В Украине арестовали корпоративные права турагентства TUI российского олигарха Мордашова

Суд арестовал корпоративные права туркомпании, связанной с российским металлургическим олигархом - прокуратура передала в АРМА арестованные активы.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и столичной прокуратуры.

В СБУ установили, что конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, близкий к политической верхушке РФ.

Как подчеркивают в СБУ, в бизнес-кругах РФ миллиардера называют "железным мальчиком". Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и владеет контрольными пакетами акций нескольких предприятий.

В 2016 году бизнесмен получил от президента РФ путина отличие "За благодеяние".

По решению суда на его туристический бизнес в Украине наложен арест.

Это касается, в частности:

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корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31,5 млн грн

средства в размере более 3 млн. грн. и 106 тыс. долларов США, которые находились на банковских счетах.

Все арестованные активы переданы в управление АРМА.

Отмечается, что продолжается досудебное расследование по компании по двум статьям УК:

ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о российском олигархе Алексее Мордашове и туристической компании ТUІ,, связанной с ним.

TUI – один из крупнейших туроператоров на украинском рынке.

Экономическая правда