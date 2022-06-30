В Украине арестовали корпоративные права турагентства TUI российского олигарха Мордашова
Суд арестовал корпоративные права туркомпании, связанной с российским металлургическим олигархом - прокуратура передала в АРМА арестованные активы.
Об этом сообщают пресс-службы СБУ и столичной прокуратуры.
В СБУ установили, что конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, близкий к политической верхушке РФ.
Как подчеркивают в СБУ, в бизнес-кругах РФ миллиардера называют "железным мальчиком". Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и владеет контрольными пакетами акций нескольких предприятий.
В 2016 году бизнесмен получил от президента РФ путина отличие "За благодеяние".
По решению суда на его туристический бизнес в Украине наложен арест.
Это касается, в частности:
- корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31,5 млн грн
- средства в размере более 3 млн. грн. и 106 тыс. долларов США, которые находились на банковских счетах.
Все арестованные активы переданы в управление АРМА.
Отмечается, что продолжается досудебное расследование по компании по двум статьям УК:
- ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о российском олигархе Алексее Мордашове и туристической компании ТUІ,, связанной с ним.
TUI – один из крупнейших туроператоров на украинском рынке.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.