Укрпочта с июля повышает тарифы на посылки по Украине

Укрпочта сообщила о нововведениях с 1 июля - в частности, почтовый оператор будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки. Также компания повышает стоимость стандартной доставки в пределах Украины в среднем на 14% и в пределах области – на 13%.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"В большинстве областей Укрпочта вернулась к довоенному графику работы. Исключение составляют временно оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, где работа осуществляется в индивидуальном порядке, учитывая текущую ситуацию.

Также в некоторых освобожденных городах, где население вернулось лишь частично, отделения Укрпочты работают по сокращенному графику и перейдут к довоенному режиму как только увеличатся объемы работы в связи с возвращением людей", - пояснили в компании.

С 1 июля почтовый оператор будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки: велосипеды, автомобильные бамперы, пуфы и прочее во всех областных центрах, а также в городах Кременчуг, Краматорск, Кривой Рог, в выделенных отделениях для таких отправлений.

Крупногабаритным считается отправка фактическим весом до 30 кг, длиной наибольшей стороны от 0,7 м до 2 м и суммой всех сторон (высота + длина + ширина) - до 3,5 м.

Со списком объектов почтовой связи, принимающих к отправке крупногабаритные посылки, можно ознакомиться по ссылке.

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Кроме этого, внедрены изменения и для отправок весом более 30 кг. Максимальная масса такой отправки увеличивается до 600 кг.

Также сообщается, что с 1 июля будут действовать новые тарифы на услуги "Укрпочта Стандарт" (решение о пересмотре тарифов НКРСИ утвердило еще в ноябре 2021 года).

"Несмотря на то, что новые тарифы на универсальные услуги почтовой связи должны вступить в действие с 1 декабря 2021 года, они начинают действовать только с 1 июля 2022 года".

При этом пересмотр стоимости состоялся для услуг "Укрпочта Стандарт" в пределах Украины в среднем на 14% и в пределах области – на 13%. При том что постановление НКРСИ позволяло предельное повышение услуг до 37%", - пояснили в компании.

Просмотр тарифов там объяснили, прежде всего, увеличением логистических расходов на доставку.

По новым тарифам с 1 июля будут доставляться отправки "Укрпочта Экспресс" - повышение составит в среднем 14% для пересылки в пределах области и 16% для пересылки в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обошлась в 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн.

На 14% вырастет стоимость услуги "Документы".

Стоимость международных отправлений остается неизменной.

Экономическая правда