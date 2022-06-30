Из-за войны Интерпайп Пинчука сократил EBITDA на 63% первом квартале

Один из крупнейших производителей стали в Украине, Интерпайп Виктора Пинчука, из-за войны войны и сокращения производства показал сокращение EBITDA на 63% в годовом исчислении за первый квартал.

Об этом сообщила пресс-служба Интерпайпа.

Так, за первые три месяца года производство стали уменьшилось на 16% в годовом исчислении до 163 тыс. тонн, труб – на 12, до 97 тыс. тонн, а железнодорожной продукции – на 43% до 23 тыс. тонн.

Продажи компании снизились на 10% до 140 тысяч тонн. Несмотря на это, благодаря мировым ценам на сталь доход от реализации продукции увеличился на 19% до 239 млн долларов – прежде всего благодаря росту дохода от продаж труб на 47%, до 181 млн долларов.

Прибыль предприятия к вычету расходов по процентам, уплате налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) сократилась на 63%, до 15 млн долларов. Помимо потери объемов продаж и дополнительных логистических и транспортных расходов из-за вторжения на финансовые результаты дополнительно отрицательно повлияло удорожание основных сырьевых ресурсов: металлолома, электроэнергии и природного газа.

В компании говорят, что первые два месяца года конъюнктура мировых рынков была положительной, но после 24 февраля руководство решило полностью приостановить производство. Это и привело к уменьшению производства труб в первом квартале.

В конце марта Интерпайп начал постепенно возобновлять отгрузку, а с апреля начал поэтапный запуск производства. В мае заработал электросталеплавильный комплекс, а компания начала постепенно увеличивать объем производства и отгрузки.

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Но, как рассказал и. гендиректора компании Андрей Коротков, "Интерпайп" пока не может вернуться к довоенным объемам производства, поскольку война сломала привычные цепочки поставок, черноморские морские порты заблокированы, в стране большой дефицит горючего, а транспортная инфраструктура постоянно разрушается врагом. "Новые цепи поставок и логистики находятся в процессе перестройки и формирования", - добавил он.