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Подсанкционный российский Сбербанк впервые с 2000 года не будет выплачивать дивиденды: акции упали

Четверг, 30 июня 2022, 13:12 - Алексей Павлыш

Акционеры подсанкционного российского Сбербанка на годовом собрании поддержали рекомендацию наблюдательного совета не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Таким образом, дивиденды не будут выплачиваться впервые с 2000 года.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление банка.

В 2021 году Сбербанк получил рекордную прибыль – 1 тлн 246 млрд руб. Согласно дивидендной политике банка предусмотрена выплата акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Контролирующим акционером банка (50% плюс одна акция) является правительство России. В 2020 году банк направил на дивиденды 422,4 млрд руб. (18,7 руб. на акцию).

21 мая правительство РФ поручило Минфину не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на простые и привилегированные акции Сбербанка.

Впоследствии наблюдательный совет банка рекомендовал не выплачивать дивиденды и не распределять чистую прибыль. Кроме того, Центробанк рекомендовал банкам до конца текущего года не выплачивать дивиденды и бонусы.

Сбербанк и ряд подконтрольных ему компаний попали под блокирующие санкции США, стран ЕС, Канады, Японии и Великобритании.

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Также ЕС в рамках шестого пакета санкций отключил банк от международной банковской системы платежей SWIFT.

Акции Сбербанка сразу начали падение и снизились почти на 7%, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Экономическая правда

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Россия Сбербанк санкции финансы
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