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В киевских ТРЦ запретили работу детских развлекательных площадок

Четверг, 30 июня 2022, 12:45 - Алексей Павлыш

В Киеве запретили работу детских развлекательных площадок в торговых центрах.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "Киев".

Ограничение ввели после ракетного удара по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области.

"На сегодняшний день уже принято решение военной администрацией города Киева: уже есть запрет на работу детских развлекательных площадок непосредственно в торговых центрах", - заявила Водолага.

"Совет от спасателей: не пользоваться насколько это возможно такими объектами, лучше пользоваться теми, у которых или рядом с которыми есть укрытия", - добавила она.

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