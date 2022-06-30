В киевских ТРЦ запретили работу детских развлекательных площадок

В Киеве запретили работу детских развлекательных площадок в торговых центрах.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "Киев".

Ограничение ввели после ракетного удара по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области.

"На сегодняшний день уже принято решение военной администрацией города Киева: уже есть запрет на работу детских развлекательных площадок непосредственно в торговых центрах", - заявила Водолага.

"Совет от спасателей: не пользоваться насколько это возможно такими объектами, лучше пользоваться теми, у которых или рядом с которыми есть укрытия", - добавила она.

Экономическая правда