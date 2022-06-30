В Румынии сошли с рельсов 15 украинских зерновозов - Камышин

ФОТО З ТЕЛЕГРАМУ КАМИШІНА

Вечером 29 июня 15 украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов на территории Румынии.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин.

Эти вагоны, отметил он, были в составе поезда из 32 вагонов, которые возвращались пустыми после выгрузки зерна в румынском порту. Все 32 вагона в поезде принадлежат украинскому частному оператору.

Зерновозы двигались на колясках под колею 1435 мм, или узкой европейской колеей, переставленные в Унгенах (Молдова). Коляски находятся в собственности Железной дороги Молдовы.

По оперативной информации, добавил Камышин, причина схода – по путевому хозяйству. "Детали еще расследуются", - написал он.

ФОТО З ТЕЛЕГРАМУ КАМИШІНА

Напоминаем:

В среду СМИ сообщали, что в румынском уезде Яссы сошел с рельсов грузовой поезд, якобы перевозивший украинское зерно.