Акции "Газпрома" упали более чем на 30% на Мосбирже на решении не выплачивать дивиденды

Акции "Газпрома" на Московской бирже в четверг упали более чем на 30% – это произошло после того, как на годовом собрании акционеры отказались выплачивать дивиденды за 2021 год.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные торгов.

На минимуме акции торговались по 207,69 рубля, что на 30,2% ниже цены закрытия прошедшей торговой сессии.

Около 11:30 Мосбиржа остановила торги по ценным бумагам "Газпрома" на отметке 226,68 рубля (минус 23,84% к прошлому закрытию), пишет РБК.

Котировки обрушились после годового собрания акционеров российского газового монополиста, где они решили не выплачивать дивиденды за 2021 год.

"Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно", – заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Индекс Мосбиржи из-за обвала "Газпрома" просел более чем на 5%.

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Экономическая правда