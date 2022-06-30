Курс валют на 30 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

Средний курс гривни в кассах банков 30 июня почти не изменился за день и составил 35,15-35,65 грн за доллар, на черном рынке продать доллар стало дешевле.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 30 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35,15-35,65 грн (курс на 29 июня – 35,2-35,65 грн);

Евро – 36,655-37,5 грн (курс на 29 июня – 36,8-37,55 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,3-35,7 грн, Сбербанк - 35,3-35,7 грн, Укрэксимбанк - 35,3-35,8 грн, Райффайзен - 35,4-36,0 грн.

По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке постепенно растут несколько дней подряд, однако спрэд между курсом продаж и покупки тоже увеличился. Так, к 11:10 котировки составляли 35,32-35,55 грн за доллар, а днем ранее достигали на уровне 35,45-35,52 грн. Таким образом, продать доллар в кассах стало для клиентов дешевле, а приобрести несколько дороже.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более чем на 10% от официально установленного регулятором.