"Экономическая правда" ищет редактора отдела новостей
Четверг, 30 июня 2022, 09:45
Это объявление для умных и энергичных людей, привыкших много и хорошо работать. Для тех, кто хочет учиться, быть полезным, разбирается в экономике и хочет разлагать на молекулы сложные процессы. Если не умеет, мы научим.
Требования к кандидату:
- Отличное знание украинского языка. Желательное владение английским.
- Добрая память и эрудиция.
- Умение писать и редактировать тексты.
- Умение быстро и легко излагать свои мысли.
- Грамотность.
- Претенденты обязаны ориентироваться в экономических и политических событиях страны.
Обязанности:
- Умение или желание писать новости, информационно-аналитические заметки (экономика), которые будут понятны не только академикам и профессорам, но и друзьям, родственникам и читателям.
- Мониторинг всех возможных ресурсов, где могут быть новости для терпеливых читателей ЭП.
- Обработка новости из разных источников.
Условия:
- Корпоративное обучение.
- Дружественный коллектив.
- Много новых знакомств.
- Комфортный офис
- Достойная зарплата.
Резюме и тексты отправлять на e-mail: ekateryna.lotohova@pravda.ua Указывайте в теме письма "Резюме. Редактор новостной ленты".