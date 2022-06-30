"Экономическая правда" ищет редактора отдела новостей

Это объявление для умных и энергичных людей, привыкших много и хорошо работать. Для тех, кто хочет учиться, быть полезным, разбирается в экономике и хочет разлагать на молекулы сложные процессы. Если не умеет, мы научим.

Требования к кандидату:

Отличное знание украинского языка. Желательное владение английским.

Добрая память и эрудиция.

Умение писать и редактировать тексты.

Умение быстро и легко излагать свои мысли.

Грамотность.

Претенденты обязаны ориентироваться в экономических и политических событиях страны.

Обязанности:

Умение или желание писать новости, информационно-аналитические заметки (экономика), которые будут понятны не только академикам и профессорам, но и друзьям, родственникам и читателям.

Мониторинг всех возможных ресурсов, где могут быть новости для терпеливых читателей ЭП.

Обработка новости из разных источников.

Условия:

Корпоративное обучение.

Дружественный коллектив.

Много новых знакомств.

Комфортный офис

Достойная зарплата.

Резюме и тексты отправлять на e-mail: ekateryna.lotohova@pravda.ua Указывайте в теме письма "Резюме. Редактор новостной ленты".