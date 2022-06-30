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Укр / Рус

"Экономическая правда" ищет редактора отдела новостей

Четверг, 30 июня 2022, 09:45
 

Это объявление для умных и энергичных людей, привыкших много и хорошо работать. Для тех, кто хочет учиться, быть полезным, разбирается в экономике и хочет разлагать на молекулы сложные процессы. Если не умеет, мы научим.

Требования к кандидату:

  • Отличное знание украинского языка. Желательное владение английским.
  • Добрая память и эрудиция.
  • Умение писать и редактировать тексты.
  • Умение быстро и легко излагать свои мысли.
  • Грамотность.
  • Претенденты обязаны ориентироваться в экономических и политических событиях страны.

Обязанности:

  • Умение или желание писать новости, информационно-аналитические заметки (экономика), которые будут понятны не только академикам и профессорам, но и друзьям, родственникам и читателям.
  • Мониторинг всех возможных ресурсов, где могут быть новости для терпеливых читателей ЭП.
  • Обработка новости из разных источников.

Условия:

  • Корпоративное обучение.
  • Дружественный коллектив.
  • Много новых знакомств.
  • Комфортный офис
  • Достойная зарплата.

Резюме и тексты отправлять на e-mail: ekateryna.lotohova@pravda.ua Указывайте в теме письма "Резюме. Редактор новостной ленты".

Экономическая правда
Укр / Рус
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