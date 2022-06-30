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Китайский производитель электроники Honor приостановил официальные поставки устройств в РФ – СМИ

Четверг, 30 июня 2022, 09:35 - Алексей Павлыш

Китайский производитель электроники Honor приостановил официальные поставки устройств в Россию – официальных заявлений о выходе с российского рынка в компании не делали.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в одном из дистрибьюторов электроники. Информацию также подтвердил собеседник на телекомрынке, близком к крупному оператору.

В Honor не ответили на запрос издания.

Отмечается, что официальных заявлений о выходе с российского рынка на фоне российского вторжения в Украину Honor не делала – но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте, говорят собеседники.

"В настоящее время китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта (ввоз в Россию товаров без согласия правообладателей – ред.)", - пишет издание со ссылкой на источник.

"Расширение сети дистрибьюторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию", - добавил источник.

Работа с дистрибьюторами в СНГ позволит компании снизить санкционные риски, объясняет гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.

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"Хотя потребительская электроника не подпадает под ограничения, китайские компании перестрахованы и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта", - говорят эксперты.

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