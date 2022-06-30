В России более чем на треть сократилось количество работающих кинозалов

В России на фоне отсутствия иностранных премьер количество работающих кинозалов сократилось более чем на треть.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров.

Статистика свидетельствует, что количество кинозалов, показавших хотя бы один сеанс в сутки, в будни в начале июня было более чем на треть меньше, чем в начале года.

Так, 6 июня падение показателя составило 36% до 3,6 тыс залов против 5,7 тыс кинотеатров 5 января текущего года.

В то же время в выходные показатель демонстрирует менее выраженное снижение - 4 и 5 июня оно составило 21% по сравнению с январем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кинотеатры используют меньше залов по мере падения объема контента: ведущие голливудские студии – Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount – с марта остановили прокат фильмов в России из-за войны в Украине.

На этом фоне также усиливается падение выручки и посещаемости.

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По данным АИК, за неделю с 30 мая по 5 июня по сравнению со средненедельным показателем 2021 года выручка кинотеатров упала на 63%, до 681,4 млн руб., посещаемость – на 57%, до 1,2 млн человек.

Статистика понижения количества работающих залов не обязательно означает их полное закрытие или консервацию, заявил представитель объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" (ОС).

"Мы задействуем залы по необходимости. Например, с понедельника по среду в многозальном кинотеатре четыре из 12 залов могут не работать, а в выходные работают все. Около 17% залов было закрыто более десяти дней в мае", - сказал он.

Сеть закрыла два кинотеатра в Москве, "но это крайняя мера", отметили там. По отношению к июню 2021 года выручка сети в июне 2022 года снизилась более чем вдвое.

Экономическая правда