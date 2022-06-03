В БЭБ сказали, из каких регионов чаще всего к ним обращаются по поводу правонарушений

Бюро экономической безопасности сообщило, что по состоянию на 1 июня 2022 года в них поступило 3410 сообщений, из них почти 80 процентов уже отработано.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Больше всего сообщений поступило из следующих областей:

г. Киев и Киевская область – 661

Львовская область – 412

Днепропетровская область – 287

Одесская область – 213

Харьковская область – 199.

Напоминаем:

Граждане могут сообщить Бюро об активах РФ, фактах злоупотребления с бюджетными средствами, незаконных действиях с гуманитарной помощью, препятствования бизнесу, незаконном обороте подакцизных товаров и других экономических правонарушениях.