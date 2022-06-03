В БЭБ сказали, из каких регионов чаще всего к ним обращаются по поводу правонарушений
Пятница, 3 июня 2022, 19:53 -
Бюро экономической безопасности сообщило, что по состоянию на 1 июня 2022 года в них поступило 3410 сообщений, из них почти 80 процентов уже отработано.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Больше всего сообщений поступило из следующих областей:
- г. Киев и Киевская область – 661
- Львовская область – 412
- Днепропетровская область – 287
- Одесская область – 213
- Харьковская область – 199.
Напоминаем:
Граждане могут сообщить Бюро об активах РФ, фактах злоупотребления с бюджетными средствами, незаконных действиях с гуманитарной помощью, препятствования бизнесу, незаконном обороте подакцизных товаров и других экономических правонарушениях.