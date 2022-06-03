Правительство хочет к осени восстановить большинство критических объектов

Правительство за последние два месяца распределило 2,3 млрд грн, чтобы срочно восстановить критическую инфраструктуру и провести первоочередные некапитальные ремонты – к осени планируется возобновить большинство объектов.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль рассказал на открытии заседания правительства.

Из этой суммы Киевская и Черниговская области получила по 400 млн грн, Харьковская и Сумская области – по 250 млн грн. Городу Киев было выделено 200 млн грн, Житомирской области 100 млн грн, а Николаевской – 56 млн грн.

"Мы призывали местные власти по возможности так же выделять средства на восстановление. Видим, что здесь есть положительная синергия", – рассказал Шмигаль. К примеру, продолжил он, руководство Киева присоединилось к программе восстановления правительства и выделило средства из местного бюджета на восстановление разрушенного жилья и объектов инфраструктуры.

Однако, отметил Шмигаль, сейчас проходит первый этап восстановления – идет оценка убытков, составляется техническая документация проектов, ремонтируются критически важные объекты.

"Задача Правительства – чтобы к осени большинство поврежденных критических объектов было восстановлено. Чтобы все граждане на деоккупированных территориях были с водой, газом, светом", – заявил он. По словам Шмыгаля, в четырех полностью деоккупированных областях сейчас готовится восстановление 83-х больниц, 59-ти детских садов, 122-х школ.

Шмигаль также обратился к международным компаниям, которые работали в Украине, и призвал их возобновлять свою работу сейчас, "как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах". Он заверил бизнес в поддержке со стороны правительства и заявил, что прекращение работы в Украине - санкции против украинской экономики. Возвращение "станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом, который сегодня борется за свою свободу и борется за мирное будущее всей Европы".





