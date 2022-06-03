Сеть гостиниц Marriott приостанавливает деятельность в России

Международная сеть гостиниц Marriott International решила приостановить работу в РФ.

Об этом говорится в заявлении сети от 3 июня.

"Конфликт в Украине, который длится уже четвертый месяц, имел серьезные гуманитарные, социально-экономические и глобальные последствия. В течение этого непростого периода Marriott заботится о безопасности и благополучии наших партнеров и гостей.

С начала войны мы поддерживали регулярный контакт с нашими командами на местах, продолжая оценивать нашу способность действовать в этом изменчивом правовом и геополитическом ландшафте. 10 марта мы сообщили о своем решении закрыть наш офис в Москве и приостановить открытие будущих отелей, а также все будущее развитие и инвестиции в России.

Мы пришли к мнению, что недавно объявленные ограничения США, Великобритании и ЕС делают невозможным работу Marriott или франшизы на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России", – говорится в заявлении.

Сеть гостиниц отмечает, что ей будет сложно приостановить все сделки на рынке после 25 лет работы. В России было открыто 23 гостиницы Marriott.

"С начала войны мы поддерживали наших партнеров в Украине, России и во всем регионе, включая обеспечение работы в Marriott за пределами стран, непосредственно пострадавших от конфликта. Мы выделили 1 миллион долларов США во внутренние фонды помощи при катастрофах для партнеров и их семей , чтобы помочь с переселением, включая ваучеры на питание, транспортную помощь, медицинскую и юридическую поддержку.

Кроме того, более 85 наших гостиниц сейчас предоставляют жилье беженцам из Украины в соседних странах. Мы предоставили более 2,7 миллионов долларов США финансовой поддержки организациям помощи, работающим на местах", - добавили в компании.

Экономическая правда