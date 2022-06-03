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"Киевстар" восстановил 99% сети в Сумской области

Пятница, 3 июня 2022, 15:08 - Алексей Павлыш

Мобильный оператор "Киевстар" восстановил на Сумщине связь во всех населенных пунктах, подвергшихся разрушениям от военных действий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Киевстаре" добавляют, что в настоящее время в Сумской области стабильно работают 99% базовых станций.

Отмечается, что из-за разрушений, причиненных российскими оккупантами, на территории Сумской области получили различные повреждения около 130 базовых станций мобильной сети.

Больше всего пострадало телеком оборудование в населенных пунктах Ахтырского и Тростянецкого районов – при обстреле этих городов базовые станции были разрушены, также пострадали волоконно-оптические линии.

В настоящее время отстроили все поврежденные участки мобильной сети – 99% базовых станций в Сумской области стабильно работают.

"Мы достигли "довоенного" уровня радиопокрытия в Сумской области.

Осталось отстроить только 2 базовые станции, которые находятся на территории, где пока продолжаются работы по разминированию. Надеюсь, что до конца месяца этот вопрос будет решен", – заявил начальник сектора развития сети Александр Жидченко.

В "Киевстаре" заявляют, что с начала войны в Украине уже ликвидированы тысячи аварийных ситуаций и повреждений. За три месяца 2022 года компания инвестировала 659 млн. грн в поддержку работы сети, чтобы обеспечивать доступ к связи и интернету.

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Киевстар связь
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